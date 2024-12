L’ex trequartista rossonero potrebbe ben presto cambiare squadra.

Nel mondo del calcio, poche storie affascinano tanto quanto quelle che vedono protagonisti i nomi di dinastie leggendarie. È il caso di Daniel Maldini, trequartista del Monza e figlio del grande Paolo.

La possibilità di un trasferimento porta con sé non solo l’eco di un cognome che ha fatto la storia, ma anche svariate implicazioni tecniche e strategiche per le squadre coinvolte.

L’addio al Milan

Un po’ a sorpresa la scorsa estate i rossoneri se ne privarono per meno di un milione di euro nonostante già negli ultimi 6 mesi della scorsa stagione il figlio d’arte ben figurava nel Monza. I rossoneri non possono riacquistarlo se non pagando.

Gli occhi delle big

Nel frattempo Maldini è stato convocato ed ha esordito in nazionale; si è parlato tantissimo dell’interesse dell’Inter, cosa che ha fatto sobbalzare i tifosi del Milan al solo pensiero di vendere un Maldini in nerazzurro.

Ci pensa la Dea

In realtà nerazzurro Maldini potrebbe comunque diventarlo ma in un altro senso: l’Atalanta, notoriamente attenta ai talenti emergenti e capace di valorizzarli al meglio, ha posizionato Daniel Maldini sul suo radar di mercato, lo riporta il Corriere della Sera. Il giovane calciatore, che a soli 23 anni ha già dimostrato una maturità e una visione di gioco notevoli, sta carpendo l’interesse di una delle realtà più dinamiche e sorprendenti del calcio italiano degli ultimi anni.

Come stanno le cose

Il Monza, consapevole del valore del giocatore, potrebbe non essere incline a privarsi di un pezzo pregiato a stagione in corso. Le varie clausole rescissorie presenti nel contratto (per comprarlo servono 12 e 15 milioni di euro a seconda se la squadra acquirente sia italiana o estera), valgono solo a luglio. Inoltre, il Milan, grazie al 50% per la futura rivendita, può acquistarlo per una cifra decisamente vantaggiosa rispetto al valore di mercato.

