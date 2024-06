Filippo Galli ha parlato del Milan e dei tasselli che ritiene fondamentali per costruire una squadra competitiva.

Nel corso di un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ex difensore del Milan, Filippo Galli, ha condiviso le sue considerazioni in merito alle esigenze di mercato del club in vista della prossima stagione, in cui la squadra sarà guidata da Paulo Fonseca. Galli, che ha vestito la maglia rossonera per molti anni, ritiene che la squadra debba concentrarsi su alcuni aspetti fondamentali per ritornare a lottare per il titolo.

Sandro Tonali

La Solidità Difensiva Come Priorità

Secondo Galli, per puntare al successo, il Milan deve riappropriarsi della solidità difensiva che aveva due stagioni fa. Questo implicherebbe, a suo avviso, la necessità di ingaggiare non solo un nuovo attaccante, ma anche un incontrista di centrocampo e un difensore centrale. Galli invita anche a superare le difficoltà dell’ultimo campionato, in cui il Milan ha concluso al secondo posto dietro all’Inter, evidenziando che nonostante un finale non all’altezza delle aspettative, la squadra dispone comunque di una rosa competitiva.

La Ricerca di un Difensore e di un Centrocampista

Entrando nei dettagli, Galli sottolinea l’importanza di trovare un giocatore capace di aggiungere muscolo e capacità di interdizione al centrocampo, ma che sia anche in grado di contribuire alla fase offensiva del gioco. Il modello a cui far riferimento per questa ricerca potrebbe essere quello di giocatori come Kessie, Tonali e Loftus-Cheek, che hanno dimostrato queste qualità in passato.

Per quanto riguarda la difesa, Galli riconosce la presenza di giocatori di alto livello come Tomori e Kalulu, oltre a giovani promettenti come Thiaw. Tuttavia, evidenzia la mancanza di un leader esperto come Kjaer, che negli anni passati ha rappresentato un punto di riferimento per il reparto. La ricerca del Milan, dunque, dovrebbe orientarsi verso un difensore centrale che abbia non solo qualità tecniche, ma anche carisma e leadership, in grado di completare e guidare la difesa.

