Santiago Giménez del Feyenoord si sta rivelando un interessante candidato per rinforzare l’attacco del Milan nella prossima sessione di calciomercato. Con la trattativa per Joshua Zirkzee, attaccante olandese del Bologna e principale obiettivo dei rossoneri, che incontra ostacoli, il club milanese è costretto a esplorare altre possibilità. Tra queste, Giménez emerge come un valido, seppur costoso, outsider.

Profilo e Prestazioni di Giménez

Santiago Giménez, attaccante classe 2001 di origini argentine ma di nazionalità messicana, ha dimostrato le sue qualità nel Feyenoord con una stagione impressionante. Grazie a 26 reti e 8 assist in 41 apparizioni, suddivise tra Eredivisie, Champions League, Europa League e competizioni nazionali, ha attirato l’attenzione di diversi club europei. Possedendo anche il passaporto italiano, Giménez rappresenta un’opportunità particolarmente attraente per il Milan.

La Valutazione di Giménez e l’Interesse del Milan

Il Feyenoord valuta Giménez almeno 50 milioni di euro, un prezzo elevato che tuttavia non sembra dissuadere i dirigenti milanisti. Con un budget adeguato a disposizione per il mercato estivo, il Milan potrebbe decidere di investire sull’argentino, facendolo diventare il primo grande acquisto dell’era in corso. La trattativa sarebbe complessa non solo per la somma richiesta, ma anche perché altri top club europei hanno mostrato interesse per l’attaccante del Feyenoord.

Alternative e Strategie di Mercato del Milan

Mentre Giménez viene valutato come possibile rinforzo, il Milan non trascura altre opzioni. Benjamin Šeško del RB Lipsia e Serhou Guirassy dello Stoccarda sono altri nomi sul taccuino dei rossoneri, quest’ultimo con una clausola rescissoria più accessibile, fissata a 17,5 milioni di euro. Il club, pertanto, continua a lavorare su più fronti per garantire che l’attacco riceva gli innesti necessari in vista della prossima stagione.

