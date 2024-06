Mauro Tassotti ha espresso la propria opinione in merito a Fonseca e al mercato che si appresta a fare il Milan per rinforzare la rosa.

Sulle pagine de ‘La Gazzetta dello Sport’, recentemente sono state pubblicate tre interviste molto interessanti a ex giocatori del Milan. Tra questi, Mauro Tassotti, ex difensore del Diavolo, ha condiviso le sue opinioni riguardo il futuro della squadra, con particolare attenzione alla figura di Paulo Fonseca come prossimo allenatore e alla strategia di mercato del club.

Fonseca e il futuro del Milan secondo Tassotti

Tassotti esprime fiducia nel potenziale positivo che Paulo Fonseca potrebbe apportare al Milan. Considerando la squadra già forte e ben attrezzata, Tassotti suggerisce di non vendere i giocatori chiave. Benché negli ultimi anni il Milan non abbia conquistato il primo posto, l’ex difensore rimarca come le performance di Napoli e Inter siano state eccezionali, riconoscendo comunque il valore del secondo posto ottenuto dai rossoneri nell’ultima stagione.

Il mercato non è tutto

Tassotti sottolinea l’importanza di non affidarsi esclusivamente al mercato per migliorare la squadra, evidenziando come le idee e la strategia dell’allenatore siano fondamentali. Nonostante ciò, riconosce l’importanza di risolvere certi problemi, come la difesa considerata troppo vulnerabile durante l’ultima stagione. Con l’arrivo di Fonseca, potrebbero essere necessari alcuni acquisti mirati per rinforzare il reparto difensivo, ma sarà cruciale vedere come l’allenatore porterà la sua filosofia e metodologia al Milan, soprattutto riguardo la disposizione tattica della difesa, tematica su cui il club ha basato parte del suo successo recente, vincendo uno scudetto.

