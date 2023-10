Il Milan non avrà a disposizione Thiaw, espulso con la Juve, per la sfida di questa sera al Maradona: le alternative di Pioli

Questa sera il Milan affronterà il Napoli al Maradona. Una sfida in cui Pioli non potrà contare su Thiaw, espulso nell’ultimo match con la Juve e quindi inutilizzabile per questa sfida.

Al suo posto dovrebbe giocare Kalulu nel ruolo di centrale affianco a Tomori, anche se Kjaer reclama spazio. Queste le due idee a cui sta pensando Pioli in vista della sfida di stasera. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG