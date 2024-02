Milan Atalanta, Gabbia convinto: «Siamo concentrati, ho visto una squadra che…»

Matteo Gabbia è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset per parlare, tra le altre cose, della sfida che attende il Milan in campionato contro l’Atalanta. Le sue parole.

ATALANTA – «Siamo concentrati. Vedo una squadra viva e con un’anima forte, che ha voglia di far bene e dare sempre tutto. L’Atalanta è un test importante per il campionato e per noi, non solo una prova fondamentale per la fase difensiva. E’ una gara importante per il Milan»

GABBIA A SPORT MEDIASET

