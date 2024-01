Milan Atalanta, Jovic o Giroud? Pioli ha scelto l’attaccante titolare per il match di Coppa Italia

Il Milan sta preparando la sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta e Pioli avrebbe scelto quella che potrebbe essere la formazione del match.

In attacco ci sarà Jovic che è molto in forma e permetterà di far riposare Giroud verso il match contro la Roma.

