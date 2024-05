Lo scudetto vinto non cancella i problemi finanziari dell’Inter. L’avvocato Scala evidenzia infatti che tecnicamente l’Inter è fallita.

Lo scudetto vinto dall’Inter rappresenta sul campo un vanto, un onore e un privilegio unico, senza alcun dubbio. Il primato sportivo però non sposa quello economico, anzi. Se da una parte i tifosi possono festeggiare e fregiarsi della tanto agognata seconda stella, dall’altra non possono non affrontare il problema relativa ad una situazione di cassa davvero esigua, da ultima della classe in Serie A. L’avvocato Scala , Presidente dell’Associazione Piccoli Azionisti del Milan, intervenuto su Tv Play ha argomentato in merito alla situazione economica del Club meneghino neo Campione d’Italia.

Inter tecnicamente fallita

“L’Inter, come tante altre squadre, dal punto di vista degli indici di solvibilità, è tecnicamente fallita“. Esordisce così l’avvocato Giuseppe La Scala parlando dei nerazzurri. Parole che poi vengono sostenute nel merito, in particolare quando afferma che L’inter “ha potuto campare in questi anni grazie alla circostanza che le normative sul Covid abbiano consentito di non coprire le perdite e di gestire la finanza, con riguardo il pagamento delle remunerazioni dei calciatori, in modo totalmente lasco”.

Inter continua a bruciare cassa

L’avvocato ha poi proseguito nel proprio discorso e analisi delle casse dei nerazzurri, sostenendo che “l’Inter sta recuperando grazie ad una dirigenza di altissima qualità dal punto di vista del contenimento delle perdite, ma continua a perdere e bruciare cassa”.

Ha concluso poi affermando che “adesso ha la proprietà che si trova di fronte alla necessità di rimborsare i bond, innanzitutto quelli stipulati a monte, in capo alla catena di controllo, a tassi per i quali il rifinanziamento costa circa il 15% in più all’anno su 400 milioni” .

