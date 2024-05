In casa Milan è tempo di riflessioni in merito al futuro di Pierre Kalulu. Il francese infatti potrebbe essere sacrificato per realizzare una ricca plusvalenza.

Il Milan si è posto come obiettivo rinforzare la difesa nel prossimo mercato estivo. La necessità deriva da quanto accaduto nell’attuale stagione, costellata di infortuni, proprio nel reparto difensivo, e di un numero troppo elevato di reti subite. La sensazione è che infatti, al netto di altre mancanze per cui la società lavorerà in sede di mercato, l’eccessiva vulnerabilità del pacchetto arretrato rossonero abbia pregiudicato i sogni di gloria, sia in campionato e soprattutto in Europa. Pierre Kalulu, vittima di due infortuni importanti in stagione, potrebbe non essere così certo di restare in rossonero, anche lui coinvolto nelle valutazioni per il futuro.

La strategia di mercato del Milan

La squadra mercato rossonero, con in testa Ibrahimovic e Moncada, hanno in mente gli obiettivi primari da raggiungere nel prossimo mercato: terzino destro e difensore centrale di piede sinistro. Così come evidenziato da Calciomercato.com, il Milan si muoverà in questa direzione, per dare maggiore e rinnovato slancio al pacchetto arretrato rossonero.

Kalulu si, Kalulu no?

Resta da sciogliere il nodo legato al futuro di Pierre Kalulu. Il giocatore come detto ha vissuto due infortuni importanti in stagione, che lo hanno costretto a restare lontano a lungo dal campo. La sua assenza ha creato più di qualche grattacapo a Pioli che, in un paio di occasioni, è dovuto ricorrere a Theo come difensore centrale, in via ovviamente emergenziale.

La duttilità tattica del francese, sottolinea Calciomercato.com, potrebbe essere l’argomento giusto per strappare la riconferma in rossonera, distogliendo la società dall’occasione di procurarsi una ricca plusvalenza mettendolo sul mercato. Kalulu, all’occorrenza, può ricoprire sia il ruolo di terzino che di centrale.

