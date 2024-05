Si continua ad accostare l’islandese ai nerazzurri anche se le condizioni per un’ipotetica trattativa al momento non ci sono neanche lontanamente.

L’Inter vuole continuare a vincere e per farlo non può cullarsi sugli allori dello Scudetto vinto seppur in maniera schiacciante. Nel mondo del calcio tutto può cambiare in pochissimo tempo e quindi i dirigenti nerazzurri sono già al lavoro per migliorare una rosa già di per sé molto competitiva.

Il punto debole

Si parlava molto del reparto offensivo dell’Inter prima dell’inizio di questa stagione: l’operato di Marotta e Ausilio veniva infatti elogiato con la postilla riguardante l’attacco. Gli addetti ai lavori non erano entusiasti degli arrivi di Sanchez e Arnautovic ed in effetti questi hanno inciso relativamente poco nella stagione nerazzurra; a fare la differenza è stato il rendimento al di sopra delle aspettative di Thruam. La dirigenza è già corsa ai ripari assicurandosi Taremi del Porto a parametro zero ma occorrerebbe anche un altro rinforzo se la si vuol dire tutta.

Mehdi Taremi

L’obiettivo

Ecco perché continuano ad essere accostati all’Inter Joshua Zrikzee ed Albert Gudmundsson, i due pezzi pregiati del mercato che in quanto tali sono anche molto costosi. L’islandese costa tra i 30 ed i 40 milioni e su di lui è in vantaggio la Juventus. I nerazzurri potrebbero andare forte su di lui in caso di grossa cessione nel reparto offensivo. Il genoano in realtà sogna la Premier League mentre il padre ha rivelato di volerlo vedere ancora in Italia; insomma il futuro è tutto da scrivere.

