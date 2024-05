Peppe Di Stefano ha svelato le volontà di Rafa Leao in merito al proprio futuro. Il Club vuole tenerlo e lui vuole restare, a meno di clamorose offerte.

Il destino di Rafa Leao sembra davvero intrecciarsi con quello del Milan. Il portoghese in maglia numero 10 è fresco infatti di rinnovo contrattuale, firmato appena un’anno fa. La sua stagione è stata senza dubbio altalenante, soprattutto valutando e soppesando il suo talento e tasso tecnico. Nonostante ciò i gol e gli assist non sono mancati, anzi, e il Milan anche per suo merito è in lotta per conquistare il secondo posto in classifica. Raggiungimento offuscato solo dal primo posto occupato dai cugini nerazzurri. Del suo futuro, sempre molto chiacchierato, ne ha parlato Peppe Di Stefano sulle emittenti di Sky Sport, svelando le intenzioni del giocatore e del Club a riguardo.

Peppe Di Stefano

Le volontà di Rafa e del Milan

Peppe Di Stefano, ripercorrendo gli ultimi mesi di Leao ha affermato che “un anno fa ha rinnovato il contratto con il Milan, a cifre stellari, risolvendo il contenzioso con lo Sporting Lisbona. Decisamente più efficace il 2024, con gol, assist e giocate. Nonostante negli occhi di tutti rimangano le prove appannate contro la Roma e l’ultimo deludente derby”. Ha proseguito poi sottolineando che “a meno di irrinunciabili offerte estere fino ad ora mai arrivate, Leao resterà in rossonero in quanto non vorrebbe andar via. Ed il club non vorrebbe cederlo“.

Le offerte irrinunciabili

Come detto e ricordato anche da Peppe Di Stefano, Leao non andrà via dal Milan a meno che non arrivino le famigerate e tanto chiacchierate “offerte “irrinunciabili”. Il PSG negli ultimi mesi ha riflettuto sull’eventualità di ingaggiare il portoghese per colmare il vuoto che Mbappè lascerà libero la prossima estate. Oltre all’idea e alla suggestione però nulla di più.

Sul contratto di Leao è presente una clausola rescissoria del valore di 175 milioni di euro. Cifra, verosimilmente, dalla quale il Milan difficilmente si scosterà in caso si offerte in arrivo per Leao nel prossimo mercato.

