Zlatan Ibrahimovic ha svelato i motivi reali del suo ritiro dal calcio, spiegando anche il rapporto con Cardinale nel suo nuovo ruolo al Milan.

L’addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic è stata senza dubbio una pagina straziante, dolorosa per tutti coloro che amano questo magnifico sport. Le lacrime del campione svedese che per anni ha dominato il panorama calcistico europeo hanno colpito. Nessuno in realtà è pronto all’addio di campioni del calibro di Ibrahimovic. L’attuale braccio destro di Cardinale si è raccontato nel podcast ABTalks di Anas Bukhash, le cui parole sono state riportate Goal.com.

Zlatan Ibrahimovic

Zlatan il migliore e le ragioni del ritiro

E’ un Ibrahimovic a tutto tondo quello che si racconta nel podcast ABTalks di Anas Bukhash, spaziando infatti da temi legati alla propria carriera fino ad arrivare all’intimità della propria famiglia. Il campione svedese non ha smarrito il fare da super uomo e afferma spavaldo che “di essere il migliore, sono ancora il migliore, potrei continuare… ma ho scelto di fermarmi”. Prosegue poi rivelando che la ragione per cui ha smesso di giocare è stata la volontà di avere “una bella vita per la mia famiglia. Volevo poter fare delle cose con i miei figli, se avessi continuato non avrei potuto fare delle cose con i miei figli perché avevo problemi a un ginocchio. Così l’ho accettato, sono arrivato a un momento in cui ho detto ‘va bene, lascia perdere e inizia un nuovo capitolo nella tua vita’.”

Il rapporto con Cardinale

Ibrahimovic si è addentrato anche nel rapporto nato qualche mese tra lui e Cardinale che ha favorito il suo ritorno al Milan in veste dirigenziale. Lo svedese ha affermato che “Cardinale mi ha fatto un’offerta che non potevo rifiutare. Ho iniziato a lavorare con il Milan e sono al Milan da tre o quattro mesi e sta andando bene, devo dire”.

Non è mancato infine un ricordo per l’amico Raiola, lo svedese ha sottolineato che “quando è venuto a mancare per me è stato un duro colpo. Ho pianto moltissimo. E non è ancora finita perché a volte mi vengono dei flashback. Mi manca troppo. Tutti quelli che conoscono me e lui capiscono quanto eravamo vicini. Se potessi mandargli un messaggio? Mi manchi“.

