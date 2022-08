Milan, in difesa può partire Ballo Tourè, che ha mercato in Francia e liberare il posto per Diallo, favorito per l’arrivo in rossonero

Il Milan continua a lavorare in difesa. I rossoneri ragionano sia sul mercato in entrata che in quello in uscita.

Ed in uscita, come riportato da Spordmediaset, potrebbe essere Ballo Tourè, che piace ad alcuni club della Ligue 1. Il suo addio libererebbe un posto in difesa, dove il favorito è Diallo del PSG.

