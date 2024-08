Marco Ballotta, ai microfoni di Lazionews24, ha tracciato la propria griglia scudetto escludendo il Milan dalla lotta al primo posto.

Il campionato sta per aprire ufficialmente i battenti. I motori iniziano a scaldarsi, marcia inserita per il primo scatto stagionale. Il Milan si presenta ai nastri di partenza con due nuovi acquisti, forse tre. Il Club di Via Aldo Rossi ha cambiato allenatore, scegliendo Fonseca per dopo Pioli. Le titubanze e le rimostranze dimostrate agli albori della scelta del portoghese da parte della società, con il passare dei giorni stanno progressivamente scomparendo. Le ottime prestazioni sciorinate contro Real Madrid, Barcellona e Manchester City. hanno senza dubbio giovato a ricreare un clima di ottimismo e buone speranze. Non tutti però sono di questo avviso, uno su tutti è Marco Ballotta che ai microfoni di Lazionews24 ha totalmente dimenticato il Milan dalla lotta scudetto.

La più forte è l’Inter

Marco Ballotta non ha dubbi su chi sia la squadra più forte di Serie A. L’ex Lazio sottolinea che “l’Inter è la squadra più forte perché ha operato velocemente in questo calciomercato rinforzando ulteriormente la squadra che era già forte, ha speso poco e bene ed è la squadra da battere, sono curioso di vedere il Napoli che con Conte sarà una vera spina nel fianco della squadra di Inzaghi”.

Paulo Fonseca

Il Milan è un cantiere

Fuori dalla lotta scudetto il MIlan, l’ex portiere tra le altre anche dell’Inter sottolinea che “la Juventus è un cantiere aperto, ha cambiato anche lei allenatore e non so se riuscirà a lottare per il vertice ma per la zona Champions la vedo assolutamente favorita, stessa cosa anche per il Milan di Fonseca.

