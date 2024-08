Il Milan si cautela qualora dovesse saltare Fofana. Pronto Manu Koné del Borussia Mönchengladbach. Ecco il piano B rossonero.

Nel variopinto scacchiere del calciomercato, le squadre si muovono con strategie affinate per rafforzare i propri ranghi in vista della prossima stagione sportiva. Tra queste, il Milan emerge con manovre decise, puntando a rinforzarsi con nuove pedine che possano fare la differenza. Le ultime ore sono state particolarmente frenetiche per i rossoneri, con trattative in sospeso e accordi che si delineano all’orizzonte, testimonianza di una sessione di trasferimenti che potrebbe riservare significative novità per il club. Sport Mediaset, su Italia Uno, ha fatto il punto sulle vicende di mercato che maggiormente stanno agitando il mondo Milan nelle ultime ore.

Emerson Royal: un passo verso il Milan

La trattativa per portare Emerson Royal dal Tottenham al Milan sembra essere entrata nella sua fase cruciale. Un incontro programmato nel pomeriggio con il club inglese si preannuncia come il momento decisivo per concludere positivamente la trattativa. Le cifre si aggirerebbero intorno ai 15 milioni di euro più un eventuale bonus di ulteriori due milioni. Il difensore brasiliano, già in sintonia con i rossoneri, avrebbe trovato un’intesa per un contratto quinquennale dalla cifra complessiva di tre milioni di euro a stagione. Il suo arrivo potrebbe significare un significativo rinforzo per la fascia destra della difesa, garantendo al Milan un mix di esperienza internazionale e talento in ascesa.

Stallo nella trattativa per Fofana

Il quadro si complica, invece, per quanto riguarda Youssouf Fofana, altro obiettivo del Milan per il centrocampo. La trattativa con il Monaco sembra girare a vuoto, con il club del Principato che mantiene ferma la propria richiesta tra i 30 e i 35 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dal Milan. A rendere la situazione ancora più incerta ci pensa il Manchester United, entrato prepotentemente nella corsa al giocatore e potenzialmente in grado di sovvertire gli equilibri della trattativa.

La ricerca di alternative

Davanti a questa impasse, la dirigenza del Milan non rimane a mani vuote e valuta possibili alternative. In particolare, Manu Kkonè, centrocampista del Borussia Mönchengladbach, si profila come l’opzione preferenziale in caso di fumata nera per Fofana. Konè, attualmente impegnato con la nazionale francese alle Olimpiadi, rappresenta un profilo giovane e dinamico, in grado di poter inserire freschezza ed energia nel cuore del centrocampo rossonero. Inoltre è acquistabile per 15 milioni, cifra che lo rende perfetto sotto ogni punto vista, coniugando al meglio spesa minima e massima resa.

Le prossime ore saranno quindi decisive per chiarire il futuro di questi giocatori e, di conseguenza, le mosse del Milan sul mercato. La possibilità di concludere l’accordo per Emerson Royal sembra aver portato ottimismo all’interno del club, mentre la situazione legata a Fofana impone una strategia attenta e forse anche qualche piano alternativo. Nel calciomercato estivo, ogni decisione può essere cruciale per le ambizioni stagionali di una squadra.

