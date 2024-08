Questa notte il Milan di Fonseca affronterà in amichevole il Barcellona. Ecco dove vederla in TV e streaming, i dettagli.

Nell’estate che si approssima, il Milan si prepara ad affrontare una nuova avventura negli Stati Uniti d’America. La squadra, una delle più titolate d’Italia, metterà alla prova la sua forza in una serie di tre amichevoli che promettono spettacolo e sfide ad alto livello. Le partite, che vedranno i rossoneri confrontarsi con alcune delle più grandi squadre al mondo, saranno un banco di prova importante in vista della prossima stagione calcistica. La prima partita ha visto il Milan trionfare al cospetto del Manchester City per 3-2, con doppietta di Colombo e rete di Nasti. Vittoria anche nella seconda uscita, quelle contro l’ex Carlo Ancelotti, il Milan ha infatti battuto 1-0 il suo Real Madrid con rete di Chukwueze. Questa notte gli uomini di Fonseca se la vedranno contro il Barcellona. Di seguito tutte le info necessarie per vedere la partita dei rossoneri.

Dove e quando seguire Milan-Real Madrid

La partita sarà trasmessa questa notte alle 1:30, ore italiane, e sarà visibile su Dazn che ha acquisito i diritti del Soccer Champions Tour 2024. Sarà disponibile in diretta streaming anche sull’app Dazn.

Paulo Fonseca

Le scelte di Fonseca

Paulo Fonseca è pronto a stupire tutti. L’allenatore portoghese è infatti pronto – scrive ‘calciomercato.com’ – a lanciare dal primo minuto Luka Jovic, da prima punta, ponendo alla sua destra e alla sua sinistra rispettivamente Chukwueze e Saelemaekers. Ad agire da 10 invece ci sarà Pulisic, nel nuovo ruolo che il mister intende disegnare sull’americano.

Il resto della formazione che andrà in campo questa sera contro il Barcellona sarà composta da Torriani in porta, al posto di Sportiello infortunato, in difesa agiranno Calabria a destra e Terracciano a sinistra. I centrali di difesa saranno Thiaw e Tomori, davanti a loro agirà la coppia formata da Bennacer e Loftus-Cheek.

MILAN (4-2-3-1): Torriani; Calabria, Tomori, Thiaw, Terracciano; Bennacer, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Saelemaekers; Jovic. Allenatore: Paulo Fonseca.

BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen; Valle, Christensen, Martinez, Baldé; Casado, Bernal; Victor, Pablo Torre, Hernandez; Lewandowski. Allenatore: Hansi Flick.

