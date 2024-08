Alessandro Bocci non le manda a dire né a Fonseca, né tantomeno alla società in merito al mercato di rafforzamento.

Il mercato del Milan procede, lentamente, ma procede. Come detto i più occasioni la squadra mercato rossonera non ha alcuna fretta di agire in quanto l’ossatura della squadra c’è ed è molto chiara. Non è infatti un caso che la passata stagione, seppur tra mille problemi, questa compagine abbia chiuso al secondo posto. Questo mercato, così come ricordato a più riprese anche da Furlani, sarebbe stato di attesa, valutazione, e ricerca di quei profili utili davvero al salto di qualità. I primi due acquisti messi a segno del Milan testimoniano tale direzione, Morata e Pavlovic sono infatti due giocatori di alto livello, anche internazionale nel caso dello spagnolo, acquistati per una cifra complessiva di 33 milioni. Cifra che testimonia l’ottimo compromesso tra spesa e qualità acquistata. Fonseca sta dimostrando, almeno in queste prime uscite, di aver chiare le idee sul da farsi, proponendo un gioco nuovo, fluente, e ricco di iniziative brillanti. Nonostante ciò, Alessandri Bocci, non ha lesinato critiche al Milan e velatamente anche a Fonseca.

Fonseca sta facendo una frittata

La firma de Il Corriere dello Sport, parlando di Milan e delle prime uscite di Fonseca, ha affermato che “Fonseca sta facendo una buona frittata come le uova che ha a disposizione: ritmo alto, pressing e triangoli veloci”. Parole sicuramente elogiative ma che al contempo celano una critica, molto velata, al fatto che nonostante l’approdo di agosto, non si vedano in campo per il Milan i nuovi innesti che tardano ad arrivare.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Il Milan insegue tormentoni

Prosegue il proprio discorso sottolineando che “questa dovrebbe essere la settimana decisiva per Emerson Royal, Fofana e Abraham, dei veri tormentoni”. Da tempo infatti è sulle tracce di questi giocatori che, al momento, oltre alle tante voci circolate, non sono ancora giocatori del Milan. Il giornalista in questo caso ha sottolineato la colpevolezza – a suo dire – della società di non chiudere trattative intavolate da tempo.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG