Questa notte il Milan affronta il Barcellona, ultima amichevole della tournée americana. Fonseca stupisce tutti nella scelta dell’undici.

Nella cornice notturna di Baltimora, si disputerà un incontro che promette scintille nel mondo del calcio estivo: il Milan sotto la guida di Paulo Fonseca sfiderà il Barcellona di Hansi Flick. Questo appuntamento segna l’ultima amichevole della tournée americana delle due squadre, inserendosi nel contesto del Soccer Champions Tour. Entrambi i club arrivano a questo appuntamento forti di prestazioni notevoli, avendo sconfitto avversari del calibro di Manchester City e Real Madrid senza necessità di ricorrere ai calci di rigore. Questo match non rappresenta una semplice amichevole ma un vero e proprio test di valore per entrambe le formazioni. Secondo i colleghi di ‘calciomercato.com’, Paulo Fonseca potrebbe stupire tutti nella scelta dell’undici da mandare in campo. Di seguito le scelte del mister.

La prima di Jovic

Paulo Fonseca è pronto a stupire tutti. L’allenatore portoghese è infatti pronto – scrive ‘calciomercato.com’ – a lanciare dal primo minuto Luka Jovic, da prima punta, ponendo alla sua destra e alla sua sinistra rispettivamente Chukwueze e Saelemaekers. Ad agire da 10 invece ci sarà Pulisic, nel nuovo ruolo che il mister intende disegnare sull’americano.

Paulo Fonseca

L’undici di Fonseca

Il resto della formazione che andrà in campo questa sera contro il Barcellona sarà composta da Torriani in porta, al posto di Sportiello infortunato, in difesa agiranno Calabria a destra e Terracciano a sinistra. I centrali di difesa saranno Thiaw e Tomori, davanti a loro agirà la coppia formata da Bennacer e Loftus-Cheek.

MILAN (4-2-3-1): Torriani; Calabria, Tomori, Thiaw, Terracciano; Bennacer, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Saelemaekers; Jovic. Allenatore: Paulo Fonseca.

BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen; Valle, Christensen, Martinez, Baldé; Casado, Bernal; Victor, Pablo Torre, Hernandez; Lewandowski. Allenatore: Hansi Flick.

