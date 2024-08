Il Barcellona avrebbe messo sul piatto 60 milioni di euro per Leao. Secco no del Milan che, come i blaugrana, insegue Federico Chiesa.

Nell’entusiasmante teatro del calciomercato estivo, un vero e proprio intrigo sembra avvolgere due nomi di primo piano del calcio italiano e internazionale: Rafael Leao del Milan e Federico Chiesa della Juventus. Al centro di questo intreccio, figura anche il Barcellona, club che, dopo aver fallito l’acquisto di Nico Williams, si lancia in audaci strategie per rafforzare il proprio attacco. Le dinamiche di mercato svelano tentativi, resistenze e stratagemmi, delineando così una narrative affascinante che tiene tutti con il fiato sospeso.

Il corteggiamento del Barcellona per Leao

Le voci che circolano intorno al futuro di Rafael Leao sembrano concentrarsi sull’interesse del Barcellona per l’attaccante portoghese del Milan. Dopo aver rinunciato all’acquisto di Nico Williams, i catalani, guidati dal tecnico Hansi Flick, hanno rivolto le loro attenzioni verso Leao, considerandolo una pedina fondamentale per il progetto tecnico del club. La formazione blaugrana, appoggiandosi sull’influente figura di Jorge Mendes, procuratore di Leao, ha presentato un’offerta di 60 milioni di euro, cifra inizialmente destinata all’acquisto di Williams dall’Athletic Bilbao. Tuttavia, il Milan ha presto manifestato la sua ferma posizione, valutando l’attaccante incedibile a meno di un’offerta che superi la soglia dei 100 milioni di euro.

Federico Chiesa

Le difficoltà nella trattativa e l’alternativa Chiesa

Di fronte alla complessità nell’acquisire Leao, la cui clausola risolutoria raggiunge i 175 milioni di euro fino al 2028, il Barcellona ha iniziato a valutare alternative. Gli occhi sono quindi caduti su Federico Chiesa, l’esterno offensivo attualmente fuori rosa alla Juventus. Diversamente dalla trattativa per Leao, quella per Chiesa si presenta meno onerosa, con i bianconeri che sarebbero disposti a cedere il giocatore per soli 15 milioni di euro. Sull’italiano, però, non ci sono solo i blaugrana: Milan, Inter e Roma si mostrano interessate, lasciando presagire una battaglia all’ultimo rilancio per assicurarsi il talento di Chiesa, specialmente se dovesse restare senza squadra al termine di questa sessione di mercato.

L’incertezza sul futuro e le strategie dei club

Sulle sorti di Leao e Chiesa gravano dunque le strategie e le scelte dei rispettivi club, in una partita a scacchi che si gioca sul tavolo del calciomercato. La posizione intransigente del Milan su Leao, con l’altissima valutazione dell’attaccante, e la disponibilità della Juventus a cedere Chiesa a prezzo ridotto, delineano uno scenario in rapido mutamento.

