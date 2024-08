Franco Baresi, ai microfoni di Sky, ha commentato i sorteggi di Champions e il momento che sta affrontando il Milan.

Franco Baresi, capitano storico del Milan, ha commentato i sorteggi Champions che vedrà i rossoneri in due sfide dal sapore antico e classico, contro Real Madrid e Liverpool. L’ex numero 6 rossonero ha offerto, dall’alto della sua esperienza, un punto di vista forte e motivazionale per dare una sterzata netta e decisa alla stagione del Milan che, almeno fino ad ora, ha prodotto molti malumori nell’ambiente.

Sorteggi Champions

Franco Baresi, in merito alla nuova Champions League, ha affermato che “siamo tutti curiosi, è tutto nuovo e diverso. Penseremo partita per partita, staremo a vedere come sarà e come reagiremo tutti. La differenza reti è spesso fondamentale”. Ha poi aggiunto che “il Milan deve sempre pensare per vincere che sia in Italia o all’estero. Il Milan poi ha una cultura e una filosofia che in Europa fa la differenza. Abbiamo giocatori con grande esperienza e ci farà sicuramente bene”. Sul come affrontare la competizione ha sottolineato che “si deve pensare a fare più punti possibili. C’è una classifica generale e bisognerà fare i conti con tutte le squadre. Cercheremo di fare il nostro meglio contro ogni squadra che incontreremo”.

Paulo Fonseca

Come ripartire

L’ex capitano storico del Milan ha poi suggerito la via maestra per tornare a vincere da subito, affermando che “non pensavamo di iniziare in questo modo, ma abbiamo però qualità e i giocatori giusti per riprenderci. Ogni partita nasconde delle insidie e non deve mai mancare lo spirito. Dobbiamo resettare per queste prime due partite e far sì che vengano fuori i nostri valori e le nostre qualità”.

