Il futuro di Bennacer potrebbe essere lontano dal Milan. L’algerino non disdegnerebbe affatto l’ipotesi di trasferirsi in Arabia Saudita.

Il mercato del Milan, ora che ci si avvia alla battute finali, sarà determinato in larga parte anche dalle cessioni. Il Club di Via Aldo Rossi ha già investito circa 50 milioni di euro, facile somma derivante dai 13 milioni per rilevare Morata, 18 ( solo di parte fissa, ndr ) per Pavlovic, e 15 per Emerson Royal. Si evince quindi che le prossime mosse in entrata dipenderanno dalle uscite. Il Milan, a dire il vero, vorrebbe liberarsi di alcuni giocatori che non ritiene più funzionali al progetto, basti pensare a Origi, Ballo-Touré, Pobega e Adli. In realtà però, La Gazzetta dello Sport, ha rivelato che ci sarebbe anche un altro profilo che potrebbe salutare, oltretutto a cifre anche molto elevate.

Bennacer d’Arabia

Ismael Bennacer – scrive la rosea – ha espresso il desiderio di trasferirsi in Arabia Saudita ma, contrariamente a quanto accade proprio in queste ore in altri club, non punterà i piedi per andarsene. L’algerino aspetterà che un club della Saudi Pro League avanzi al Milan un’offerta congrua e meritevole di giudizio. Nel suo contratto è presente una clausola rescissoria di 50 milioni anche se, da quanto trapela, difficilmente sarebbe corrisposta per intero. Al momento in fondo Pif non ha ancora aperto il portafoglio per le grandi spese, è pensabile però possa farlo a giorni.

Giorgio Furlani

Le alternative

In quel di Via Aldo Rossi la cessione di Bennacer, soprattutto se pareggiata la clausola, sarebbe vista come un’opportunità da cogliere al volo e rilanciare le proprie ambizioni sul mercato. I profili di Koné del Borussia Mönchengladbachb e Johnny Cardoso del Betis, potrebbero essere acquistati molto più facilmente. Senza poi dimenticare Fofana, per il quale sembra necessario dover fare un ulteriore sforzo alla voce offerta.

