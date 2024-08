Il Milan, per arrivare a Manu Koné, ha bisogno prima di vendere. L’indiziato numero in tal senso è Bennacer, che ha richieste in Arabia.

Nell’ultima fase del calciomercato estivo, il panorama del calcio internazionale si anima con trattative e movimenti che potrebbero cambiare le sorti di molti club. Tra queste, spicca l’interesse manifestato nei confronti di Ismaël Bennacer, il talentuoso centrocampista del Milan, da parte di un club della Saudi Pro League araba, l’Al-Qadsiah. Il giocatore algerino, che non ha mai nascosto il proprio desiderio di giocare un giorno nel campionato saudita per motivi religiosi, culturali e di stile di vita, potrebbe vedere avvicinarsi il momento del trasferimento, ma solo se le condizioni saranno adeguate a soddisfare tutte le parti coinvolte.

Il desiderio di Bennacer

Ismaël Bennacer, con il suo contratto che lo lega al Milan fino al 30 giugno 2027 e una clausola risolutoria da 50 milioni di euro, è uno dei pilastri del centrocampo rossonero. L’interesse dell’Al-Qadsiah non sorprende, dato il calibro del giocatore e il suo pubblico desiderio di giocare nella Saudi Pro League. Tuttavia, Bennacer non ha formalmente chiesto la cessione, lasciando intendere che un’eventuale partenza sarà considerata solo se l’offerta sarà considerata adeguata da tutte le parti. A tal proposito, secondo quanto trapela, l’offerta per l’algerino sarebbe al momento decisamente bassa e inferiori alle aspettative: meno di 20 milioni, cifra per cui il Milan non si siederà nemmeno a trattare.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Bennacer per Koné?

L’arrivo di Manu Koné, giocatore per cui Ibrahimovic ha speso recentemente parole di stima e apprezzamento, è condizionato alla cessione di almeno un centrocampista. Questo perché la rosa del Milan è già congestionata da molti giocatori in esubero e che non fanno parte del progetto tattico di Fonseca, senza contare inoltre che l’acquisto del francese richiede l’investimento di circa 20 milioni.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG