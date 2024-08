Pavlovic, il neo acquisto del Milan, incontrerà i tifosi domani al Milan Store San Babila. Ecco tutte le info dell’evento.

Non ha bagnato il proprio debutto con il Milan ma Pavlovic, il gigante serbo, ha già scalato importanti gerarchie nei cuori dei tifosi rossoneri. Domani sarà senza dubbio una giornata speciale per lui e per i tifosi del Milan, perché sarà possibile incontrare il difensore serbo e tributargli, ancora una volta, un caloroso benvenuto nella famiglia Milan. Di seguito tutte le info necessarie e utili per poter prendere parte all’evento.

Le info dell’evento

Strahinja Pavlović sarà il protagonista di un nuovo Meet&Greet rossonero! L’appuntamento è per mercoledì 21 agosto alle ore 16.00, quando il difensore serbo incontrerà i tifosi presso il Milan Store San Babila per vivere questo speciale evento.

I primi 70 tifosi che si presenteranno presso il negozio situato in Galleria San Carlo a Milano avranno la possibilità di incontrare Pavlović e di farsi autografare un prodotto ufficiale AC Milan. Per chi vorrà acquistare la maglia del nostro numero 31, lo store sarà aperto dalle 10.00, orario a partire dal quale saranno distribuiti all’ingresso anche i tagliandi per poter partecipare al Meet&Greet.

Lo store, recentemente rinnovato negli allestimenti, sarà regolarmente aperto al pubblico dalle 10.00 fino a mezz’ora prima dell’evento e riaprirà mezz’ora dopo la fine dello stesso sino alle 20.00.

Strahinja Pavlovic

Pavlovic ‘senza paura’

Spazio anche alle curiosità, un in particolare quella relativa al significato del suo nome Strahinja: ‘senza paura’. Decisamente un bel grido di battaglia per iniziare con grinta e forza la stagione che sta per cominciare. A giorni lo aspetterà San Siro che, nei ricordi del serbo, è così: “Non scorderò mai il momento del riscaldamento quando col Salisburgo siamo venuti a San Siro. Ricordo che i tifosi stavano cantando la canzone Sarà Perché Ti Amo e mi è piaciuto molto anche da avversario. Mi piace molto la canzone!“

