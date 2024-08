Antonio Cassano ha indicato le proprie favorite per la conquista dello Scudetto. FantAntonio non crede nei rossoneri e pronostica qualcosa di surreale.

Antonio Cassano ha il dono, l’abilità e forse anche il genio, di riuscire sempre a far parlare di lui. Le sue gesta come calciatore appartengono al passato ma, con le sue dichiarazioni, si rende protagonista di infinite discussioni tra tifosi e non solo. Ospite su Twitch del programma Viva el Futbol, l’ex campione nerazzurro ha stilato la sua personale griglia di partenza per il campionato iniziato solo pochi giorni fa. Come facile immaginare, le sue previsioni hanno già alzato un notevole vespaio. Oggetto del contendere le posizioni assegnate a Milan e Juventus.

Milan? Nemmeno quarto

“Ovviamente apriti cielo. Inter, poi Roma e Atalanta. Quarto il Napoli. Juventus e Milan fuori dalle prime quattro. Io sono onesto con le mie idee”. Posizioni senza dubbio forti, decisamente opinabili.

Paulo Fonseca

Occhio al Milan

Il Milan non ha certamente goduto di una buona partenza, innegabile. Il debutto a San Siro contro il Torino suggeriva 3 punti per iniziare al meglio la stagione. La squadra di Fonseca ha palesato dei limiti, fuor di dubbio, ma anche di avere risorse ed energie per poter rialzare il capo. L’inversione di rotta avvertita con l’inserimento di Morata, Theo e Musah, è il primo indizio. Il secondo, ancora da verificare ma facilmente immaginabili, è configurato dal fatto che giocatori come Pavlovic e Fofana devono ancora bagnare il loro esordio in maglia rossonera. Il serbo e il francese sono giocatori, non solo strettamente funzionale al gioco di Fonseca, ma anche dotati di quella qualità per innalzare il livello tecnico generale della squadra.

