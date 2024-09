Bennacer è stato sottoposto a esame chirurgico in seguito all’infortunio che al polpaccio. Tempi di recupero stimati molto lunghi.

In un mondo sportivo dove ogni secondo sul campo conta, la notizia dell’infortunio di Ismaël Bennacer, centrocampista centrale del Milan e della nazionale algerina, ha sollevato preoccupazioni sia tra i tifosi che nella direzione del club rossonero. Il calciatore, nato nel 1997 e considerato uno dei pilastri fondamentali del Milan, ha subito un grave infortunio durante un allenamento con la sua nazionale, gettando un velo di incertezza sul suo futuro immediato e su quello della squadra.

L’esito degli esami

Il Milan, attraverso una nota, rende noto l’esito degli esami clinici a cui si è sottoposto Bennacer. Il risultato non è quello che tutti si auguravano in quanto “gli esami a cui è stato sottoposto oggi Ismael Bennacer hanno confermato una lesione severa del muscolo gemello mediale del polpaccio destro. Fra una settimana verrà effettuata una rivalutazione specialistica al fine di definire il trattamento migliore per il pieno recupero funzionale”.

Ismaël Bennacer

Operazione riuscita: ecco quando rientra

“AC Milan comunica che Ismaël Bennacer è stato operato questa mattina in Finlandia. L’intervento al polpaccio destro è stato eseguito dal Dr. Lasse Lempainen. I tempi di recupero sono stimati in quattro mesi”. Assenza forte, pesante, soprattutto se sommata a quella di diversi mesi accusata nella passata stagione per via dell’infortunio rimediato durante la semifinale di Champions League contro l’Inter. Assenza importante anche per Fonseca che ora ha decisamente la coperta corta in mediana. Non è un caso infatti siano in “allarme” sia Zeroli che Vos, i due giovani talenti di Milan Futuro guidato da Daniele Bonera.

