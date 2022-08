Il Milan lavora al rinnovo di Bennacer per allontanare le voci di mercato su cui negli ultimi giorni sarebbero insistenti quelle del Liverpool

Le sirene inglesi, dal Liverpool per la precisione, degli ultimi giorni che hanno interessato Bennacer hanno fatto accedere una spia di allarme in casa Milan. I rossoneri non vogliono perdere il centrocampista algerino in scadenza nel 2024 e ora potrebbero lavorare al rinnovo.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, i rossoneri sarebbero pronti a offrire un contratto da 3.5 milioni al centrocampista e aumentare il contratto attuale di 2 milioni. Evitare brutte sorprese in futuro, questa l’idea del Milan.

L’articolo Milan Bennacer, pronto il rinnovo per allontanare il Liverpool: le ultime proviene da Calcio News 24.

