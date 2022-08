Mattia Destro, attaccante dell’Empoli, ha parlato della sua nuova stagione in Toscana ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

PASSATO – «Potevo fare sicuramente di più, ma ora non voglio pensare al passato, ho ancora tutto da dare. A 31 anni sono ancora giovane».

EMPOLI – «Qui tutti ragazzini non c’è una mezza via o hai 18 anni o a 22 sei già considerato avanti. Mi sento bene, ho voglia e tanti obiettivi. Voglio dimostrare tanto e dare tanto per la squadra. Voglio alzare l’asticella. Zanetti? Abbiamo fatto un patto che resterà tra noi ma a fine anno vedremo se sarà rispettato. Quota 100 in A? E’ uno degli obiettivi oltre a quello della salvezza dell’Empoli».

