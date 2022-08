Il Napoli dopo aver chiuso tre colpi importanti, deve stare attento alle situazioni in uscita: sirene inglesi per Lozano e Elmas

Il Napoli ha chiuso per un trittico di colpi davvero importanti che vanno a completare un organico davvero interessante. Attenzione però alle sirene estere in casa azzurra, perché dalla Premier League stanno monitorando la situazione di Elmas e Lozano.

Sul messicano ci sarebbe stato un interessamento del Manchester United, mentre per il centrocampista si è fatto avanti l’Everton. I due, però andranno via solo in caso di offerte importanti. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

L’articolo Napoli, sirene inglesi per Lozano e Elmas: le ultime proviene da Calcio News 24.

