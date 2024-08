Beppe Bergomi ha stilato la propria griglia scudetto sorprendendo tutti: il Milan, per l’ex Inter, se la giocherà con i nerazzurri.

La Serie A 2024-2025 è ormai alle porte, ancora pochi giorni prima che inizi il primo weekend di gare. Il calciomercato impazza e lo farà per almeno due settimane ancora ma il campo richiama tutti all’ordine, a passare dalla teoria ai fatti. Beppe Bergomi, ai microfoni di Sky Sport, ha stilato la propria personale griglia scudetto non priva di sorprese.

Milan in prima linea

Beppe Bergomi, pur essendo un noto tifoso nerazzurro, ha sempre avuto al capacità e il merito di essere oggettivo. Non sorprende infatti che veda bene gli uomini di Fonseca, affermando che “il Milan, che è arrivato secondo e ha fatto buoni acquisti, lo colloco in prima fila con l’Inter. E secondo me può partire bene la Juventus, che l’anno scorso tra le difficoltà ha comunque raggiunto il risultato”.

Paulo Fonseca

Inter? Più brava che forte

“Continuo a pensare che non sia stata la più forte, ma la più brava. Ha avuto determinazione e voglia che le hanno permesso di fare quel gran campionato. La metto in prima fila, sì, ma se non ci mette la stessa cattiveria agonistica l’esempio ce l’ha lì davanti: il Napoli dell’anno scorso. Le altre poi ripartono con grandi motivazioni. Hanno cambiato tutte tranne l’Atalanta e per esperienza personale posso dire che quando ho vinto è sempre stato negli anni di cambiamento. Quando arrivano anche 4-5 giocatori nuovi, che magari hanno fame e con allenatori che gli danno quel qualcosa in più, tutto si può azzerare”.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG