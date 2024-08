Emerson Royal si presenta alla stampa e ai tifosi svelando come giocherà con Fonseca con indosso la maglia rossonera.

Nella giornata odierna, le mura di ‘Casa Milan’ hanno fatto da cornice a un evento atteso da tutti gli appassionati del calcio italiano: la presentazione ufficiale di Emerson Royal come nuovo rinforzo per la squadra rossonera. L’ala brasiliana, che rappresenta il terzo importante acquisto del Milan in questa sessione di calciomercato estivo, è approdato nel capoluogo lombardo pronta a lasciare il segno nella Serie A. A fare le veci di padrone di casa, una figura emblematica del mondo calcistico e ormai leggenda del club, Zlatan Ibrahimovic, che nella sua veste di Senior Advisor per RedBird e Gerry Cardinale non ha mancato di sottolineare l’importanza di quest’ultimo innesto per la squadra.

L’entusiasmo di Emerson Royal

Dalle sue prime dichiarazioni, si percepisce un’aura di entusiasmo e determinazione nel contribuire al successo del Milan. Emerson ha aperto il suo cuore, parlando dell’adattamento al gioco sotto la guida tecnica di Paulo Fonseca, allenatore noto per il suo particolare stile di gioco che sembra fare al caso dell’approccio versatile del brasiliano. “Conosce le mie caratteristiche, so attaccare e difendere, e a lui piace. È semplice, vengo per giocare a calcio come so giocare io,” ha affermato, sottolineando la sua prontezza a integrarsi perfettamente nel sistema tattico prediletto dal mister.

Emerson Royal

Dialoghi oltre il campo

L’ala ha inoltre evidenziato l’importanza del dialogo con altri giocatori brasiliani che hanno militato o militano ancora nel campionato italiano, ricordando come tali conversazioni abbiano influito positivamente sulla sua decisione di unirsi al Diavolo. Le raccomandazioni e le esperienze condivise hanno giocato un ruolo chiave nel suo trasferimento, segnando un esempio di come il calcio italiano continui ad essere un punto di riferimento per talenti internazionali.

