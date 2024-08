Zlatan Ibrahimovic, nel corso della presentazione di Emerson Royal, ha parlato dei progetti e delle strategie societarie del Milan.

Martedì 13 agosto è stato il giorno di Emerson Royal, il nuovo difensore del Milan. Il brasiliano si è trasferito in rossonero per una cifra di circa 15 milioni. Il terzino ex Tottenham gode di un curriculum decisamente importante, per lui parlano numeri e statistiche che testimoniano l’alto rendimento in ogni fondamentale che caratterizza un difensore di valore. Ad accompagnare il neo acquisto rossonero c’era, come da consuetudine Zlatan Ibrahimovic che ha parlato e svelato gli obiettivi del Milan da qui al termine del calciomercato.

Il Milan secondo Ibra

“Vogliamo costruire una squadra compatta. Se guardiamo il reparto offensivo, siamo compatti, forti. Non vedo movimenti davanti, poi vediamo. Forse c’è qualcosa di più. Come al solito volete sapere tutto, ma vediamo cosa succede e come va. Con i miei colleghi stiamo lavorando ed è tutto sotto controllo”.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

E sul centrocampista…

Ibrahimovic, durante la presentazione di Pavlovic, aveva dichiarato che Dio ha costruito il mondo in 7 giorni, e che il Milan fosse al quarto. In occasione della presentazione a stampa e tifosi di Emerson Royal ha precisato che non ci sia necessariamente da attendersi altri due colpi dal mercato, specificando infatti che “non significa questo, per costruire il mondo c’è un pacchetto. Non solo le entrate. Abbiamo obiettivi, un piano, le nostre idee. Abbiamo una strategia. Sappiamo cosa stiamo facendo, esattamente”. Sul centrocampista però e sull’ipotesi che il ‘sesto’ giorno possa essere quello del rinforzo in mediana ha affermato, cripticamente, un laconico “può essere”.

