Fabrizio Biasin ha parlato di Lukaku, obiettivo del Milan, affermando abbia già preso una decisione in merito al proprio futuro.

Il Milan continua a ritenere Joshua Zirkzee la priorità per l’attacco. In realtà, così come abbiamo riportato da giorni, la squadra mercato rossonera ha comunicato al Bologna l’intenzione di pagare la clausola pari a 40 milioni, trovando l’intesa economica anche con il calciatore sulla base di un contratto di 5 anni a 4 milioni di euro. Tutto fatto? Nemmeno per sogno. Occorre infatti trovare la quadra con il procuratore dell’olandese Kia Joorabchian che, alla voce commissioni, chiede circa 15 milioni. La situazione sembra sempre più arenata e prossima all’epilogo negativo. La squadra mercato rossonera ha iniziato difatti a guardarsi attorno mettendo nel mirino l’ex Inter Lukaku, sul quale però c’è anche il forte interesse del Napoli di Conte. Fabrizio Biasin, intervenuto a ‘Napoli Magazine Live’, su Radio Punto Zero, ha svelato un importante retroscena sul futuro del belga.

Lukaku ha già deciso

Il nome di Lukaku continua a gravitare da giorni in orbita Milan, considerato da molti la possibile alternativa a Zirkzee, la cui trattativa appare di ora in ora sempre più complessa. Sul belga però c’è anche il Napoli di Conte, che ben conosce il giocatore e l’unico allenatore a saperlo innescare al meglio delle proprie potenzialità. Sul futuro di Lukaku Fabrizio Biasin ha svelato che “la soluzione più probabile mi sembra quella napoletana, con Conte ha reso al meglio. Ora sta giocando gli Europei, ma se dipendesse da lui avrebbe già scelto il Napoli. Conte spera di poter lavorare sempre al completo sin dal raduno, ma quest’anno con gli Europei ad esempio sarà complicato. Servirà un po’ di pazienza”.

Romelu Lukaku

Griglia scudetto

Decisamente presto, prematuro e fuori luogo parlare già ora di griglie scudetto. Il mercato ha appena aperto i battenti e nessuno saprà al suo termine la reale situazione delle 20 squadre di Serie A. Nonostante la totale incertezza del momento, Biasin prova a indicare le squadre che giocheranno per lo scudetto, affermando che partendo “dagli ultimi risultati, l’Inter è già quasi completa ma Napoli e Juve si stanno rinnovando. Queste tre si giocheranno lo scudetto assieme al Milan“.

