Zvonimir Boban ha svelato alcuni clamorosi retroscena della sua esperienza come dirigente del Milan in merito al budget mercato.

Le scelte della società, partendo da quella di aver affidato la panchina a Paulo Fonseca, continuano a far discutere il mondo Milan. Quest’ultimo accusa i vertici di Via Aldo Rossi di immobilismo e mancanza di iniziativa vincente in sede mercato, soprattutto per quanto riguarda la situazione di stallo in atto con Zirkzee che, verosimilmente, potrebbe saltare il suo approdo al Milan per una mera questione di soldi, legata alle commissioni richieste da Kia Joorabchian, agente dell’olandese. Zvonimir Boban, con le sue ultime dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’, non farà altro che gettare benzina sul fuoco, considerando le frecciate lanciate alla società e alcune verità che. fino ad oggi, erano sconosciute a tutti.

Problemi di budget

Zvonimir Boban, ai microfoni di Sky Sport, ha svelato alcuni curiosi retroscena del suo periofo come dirigente del Milan. L’ex fantasista rossonera ha affermato infatti di “aver parlato con la proprietà. Non voglio entrare nella storia, ma il budget dei primi due anni era ben determinato e chiaro, poi quello del secondo anno è sparito. Si fa anche così. C’è voluto un po’ di tempo”.

L’ammissione di Boban

Boban, da uomo di sport, non esita a fare autocritica e confessa anche che “all’inizio abbiamo sbagliato delle cose, ma non con i giocatori. Con Giampaolo non ha funzionato, come ha detto Paolo elegantemente. Abbiamo sbagliato, ma abbiamo avuto il coraggio di riconoscere presto l’errore e scontrarci con questo errore per poi andare in un’altra direzione”.

