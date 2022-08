Milan Bologna, domani l’esordio della nuova terza maglia del Milan: i dettagli

Come annunciato lo scorso 23 agosto in occasione del comunicato ufficiale, in occasiono di Milan Bologna farà il suo esordio la nuova terza maglia.

Anche nell’ultima gara caslinga contro la formazione rossoblù, lo scorso aprile, i rossoneri avevano giocato con una maglia nuova: in quell’occasione si trattava della quarta per la stagione 21/22.

