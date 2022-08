Charles De Ketelaere prenota la prima maglia da titolare con il Milan nel match contro il Bologna. A San Siro è il suo momento

È il momento di Charles De Ketelaere. Il trequartista belga, come riportato da Tuttosport, prenota una maglia da titolare nel match di questa sera tra Milan e Bologna. Sarà il suo esordio dal 1′ dopo gli spezzoni di gara contro Udinese e Atalanta.

C’è grande attesa per vedere in azione il grande colpo di mercato rossonero. «Mi fido di lui, può essere arrivato il momento di partire dall’inizio. È molto intelligente e mi sta sorprendendo per la velocità con cui sta imparando la lingua e con la curiosità con cui si è approcciato al nostro gioco. In quel ruolo ho diverse scelte», ha dichiarato Stefano Pioli in conferenza stampa.

The post Milan Bologna, scatta l’ora di De Ketelaere: partirà titolare appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG