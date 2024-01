Milan Bologna: Thiago Motta perde due titolarissimi? Il report e le condizioni UFFICIALI dei due giocatori

Thiago Motta potrebbe non avere a disposizione due giocatori importanti per la sfida di San Siro contro il Milan. Si tratta dell’ex rossonero Saelemaekers e di Ndoye, che come si legge dal report dei rossoblu non si sono allenati nella giornata di oggi.

REPORT – «Oggi la squadra è tornata al lavoro a Casteldebole, con una seduta di possesso palla e partitella. Alexis Saelemaekers ha svolto allenamento differenziato in campo, terapie per Dan Ndoye. Mihajlo Ilic si è allenato regolarmente con i compagni».

