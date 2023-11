Milan-Borussia Dortmund, Yannick Sinner, dopo la vittoria in Coppa Davis, è in viaggio verso Milano: vuole esserci a San Siro

Per la sfida di domani sera tra Milan e Borussia Dortmund ci sarà con ogni probabilità uno spettatore d’eccezione.

Come riportato da Sky infatti, dopo la vittoria in Coppa Davis, il classe 2001 Jannik Sinnner ha preso un volo per Milano: l’intenzione è quella di essere presente a San Siro.

