Milan-Botman, la palla passa al giocatore

Il Milan cerca un difensore e ha una lista con i nomi preferiti. Come ammesso da Paolo Maldini prima di Milan-Juventus, esistono delle difficoltà per trovare sul mercato il rinforzo giusto per i rossoneri. Uno di questi nomi è Botman del Lille. Il centrale olandese strizza l’occhio ai rossoneri ma è legato al club francese da un contratto fino a giugno 2025.

Che fare? Sarà proprio Botman nel caso a manifestare la voglia di cambiare aria. Solo così potrebbe nascere una vera e propria trattativa. Per Botman quest’anno sono già 15 le presenze in Ligue 1, arricchite da 2 reti e 1 assist ai compagni. La sua valutazione si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Un colpo per il presente e il futuro del Milan.