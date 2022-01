Vlahovic vuole andare alla Juventus

La Juventus piomba prepotentemente su Dusan Vlahovic della Fiorentina. Il serbo non ha risposto ancora una volta all’appello del direttore generale viola Joe Barone che chiedeva chiarezza sul suo futuro. La Gazzetta dello Sport svela che il serbo ha scelto di andare a Torino, i viola devono scegliere se venderlo ora o aspettare giugno col rischio di perdere soldi. La scadenza del contratto della punta infatti si avvicina, la Fiorentina adesso chiede 70 milioni di euro.

Una cifra elevata ma non impossibile da mettere sul piatto per la Juventus, anche se spendere adesso questi soldi significherebbe rimanere bloccati per tutta la sessione estiva di mercato. L’eventuale mancato ingresso in Champions League (Dusan Vlahovic, come qualsiasi giocatore preso singolarmente, non lo garantisce a priori) a fine stagione sarebbe un massacro per le casse societarie.