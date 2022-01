Ancora nessuna decisione su Sensi

Ci si avvicina alla fine della sessione invernale di calciomercato, una sessione che l’Inter aveva intenzione di fare senza movimenti in entrata. Invece c’è stato l’infortunio di Correa che potrebbe aver cambiato le carte in tavola, potrebbe perché non è stato ancora deciso se i nerazzurri prenderanno un altro attaccante o no.

La decisone avverrà tramite un summit tra Simone Inzaghi, Beppe Marotta e Piero Ausilio. Questa coinvolge inevitabilmente anche Stefano Sensi che avrebbe chiesto di andare in prestito alla Sampdoria ma che potrebbe rimanere se l’Inter deciderà di non acquistare una punta in quanto centrocampista offensivo. La Sampdoria lo aspetta e Inzaghi se lo terrebbe volentieri, lui è indeciso e aspetta una risposta definitiva attesa massimo a giorni.