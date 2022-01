Si sblocca il mercato della Lazio, ora due entrate?

La Lazio è riuscita a sbloccare il mercato tramite la cessione di Vavro al Copenaghen in prestito; il difensore ha ampiamente deluso e viene ceduto a quella che era la sua ex squadra in prestito con diritto di riscatto. Risparmiando il suo ingaggio fino a fine stagione migliora anche l’indice di liquidità e quindi i biancocelesti possono fare operazioni in entrata.

Secondo la Gazzetta dello Sport Tare ha un filo diretto con l’Hellas Verona: la priorità è il difensore Nicolò Casale. Gli scaligeri chiedono un prestito con obbligo di riscatto per la cifra complessiva di 10-12 milioni per liberarlo. Se poi la Lazio riuscisse a cedere anche Muriqi si butterebbe su uno tra Lapadula, Kalinic e Lasagna da prendere esclusivamente in prestito.