Inter, le opzioni per sostituire Correa

L’Inter ha capito che la ricarica di un esterno sinistro a basso costo non portava a risultati accettabili e, complice l’infortunio di Correa, ha cambiato strategia sul mercato. Ora la priorità è una prima punta, gli obiettivi sono Felipe Caicedo ed Eddie Salcedo.

Secondo la Gazzetta dello Sport c’è da capire cosa vuole fare il Genoa con l’ex Lazio anche se la rosea ritiene che possa essere molto facile per i nerazzurri ottenerlo in prestito. Marotta e Ausilio non si sono ancora mossi perché per ora si valuta la convenienza della cosa; l’alternativa è il ritorno di Eddie Salcedo che allo Spezia non trova spazio e pare sia stato bocciato. Oggi potrebbe essere una giornata cruciale dato che c’è un summit tra Inzaghi ed i dirigenti.