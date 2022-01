Finalmente Eriksen: il danese torna in Premier League

Il futuro di Christian Eriksen è ancora in campo. Il danese sta per scegliere ufficialmente la sua prossima destinazione. Tutti gli indizi portano al Brentford, nella affascinante e competitiva Premier League inglese.Thomas Frank, suo connazionale e principale sponsor dell’operazione, lo attende a braccia aperte. L’ex interista, che si è allenato nei giorni scorsi presso il centro sportivo dell’Ajax, è pronto, una volta arrivato il visto di lavoro, per le visite mediche propedeutiche all’idoneità (in Premier è possibile giocare con il defibrillatore impiantato sotto cute) e firma.

Una bella notizia per il calciatore e per tutto il mondo del calcio. Se non ci saranno ulteriori complicazioni, il centrocampista danese potrà tornare a deliziare il pubblico inglese. Intanto Eriksen non vede l’ora di tornare al suo concetto di normalità: calciare un pallone.