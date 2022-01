Sempre più difficile il rinnovo di Perisic

Le strade di Ivan Perisic e dell’Inter si separeranno a giugno. È questa la sensazione degli ultimi giorno riguardo il futuro del forte centrocampista croato. I nerazzurri vorrebbero continuare con uno dei protagonisti dell’ultimo successo tricolore ma la strada è complicata. Questioni economiche che fanno pensare a una separazione.

Perisic ha un contratto in scadenza con l’Inter a giugno e per rinnovare chiede un triennale da 6 milioni di euro. L’offerta del club di Viale della Liberazione è assai diversa: biennale a 3.5 milioni. Una distanza difficile da colmare in tempi brevi. Ecco allora che l’incontro di febbraio potrebbe servire esclusivamente a salutarsi. Il rinnovo di Perisic con l’Inter è sempre più difficile. Il club nerazzurro valuta le alternative e prepara un futuro senza l’asso croato.