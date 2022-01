Juventus: Ramsey verso l’Inghilterra

La Juventus aspetta offerte per Aaron Ramsey che in effetti non è stato convocato per la gara di ieri contro il Milan anche se guarito dal Covid a testimonianza che ormai è fuori dal progetto. Il gallese era convinto di avere buon un mercato in Premier League e si aspettava un’offerta di un club di medio-alto livello. Invece a quanto pare al momento si è fatto sotto solo il Burnley ultimo in classifica e lui ha rifiutato.

L’ex Arsenal non ha mai dato l’impressione di tornare ai livelli avuti in Inghilterra in maglia bianconera e per di più ha un ingaggio molto pesante. Secondo il Sun il club inglese non si sarebbe arreso dopo l’iniziale rifiuto e adesso Ramsey potrebbe accettare di andare in prestito fino a fine stagione.