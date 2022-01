Mercato: tre colpi per il Torino

Manca una settimana alla fine della sessione invernale del calciomercato ed il Torino si sta dando da fare per consegnare al tecnico Juric altri giocatori. È innanzitutto in dirittura d’arrivo l’affare Pietro Pellegri, l’attaccante che ha trovato pochissimo spazio al Milan tornerà al Monaco e arriverà in prestito. Il direttore dell’area tecnica Davide Vagnati dovrebbe, secondo Tuttosport, incontrare i dirigenti del Frosinone per tentare l’affondo sul difensore rivelazione della Serie B Federico Gatti.

I laziali chiedono 10 milioni ma per 8 cash senza troppe rate si potrebbe chiudere, anticipando la concorrenza di Napoli e Juventus. I granata nello stesso reparto osservano anche Pape Abou Cissé dell’Olympiakos per non restare impalati in caso di partenza di Bremer anche in futuro. A centrocampo l’obiettivo è Nandez ma sembra molto difficile trovare un accordo sia con lui che col Cagliari. Potrebbe esserci anche un’altra entrata se si vorrà sostituire Verdi che sembra diretto verso Salerno.