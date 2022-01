Maldini: “Vicini al rinnovo di Theo, Vlahovic? Vedremo…”

Il direttore dell’area tecnica del Milan Paolo Maldini prima della partita di ieri con la Juventus ha parlato anche di mercato a DAZN: “Vlahovic? In questo mercato non avremo la possibilità a livello economico per fare un colpo del genere, vedremo a fine campionato. E’ vero che non siamo perfetti e che a volte ci manca qualcosa ma se pensiamo che la partita con lo Spezia l’abbiamo giocata bene per vincere noi avremmo fatto quattro vittorie dalla ripresa del campionato e saremmo lì a lottare con l’Inter ma ci siamo comunque. Abbiamo una rosa abbastanza profonda per lottare anche senza rinforzi“.

Colpo in difesa? Non so. E’ rientrato Romagnoli e anche Calabria. L’emergenza sta finendo e probabilmente tra una ventina di giorni ci sarà anche Tomori. Mettere un giocatore che ha bisogno di ambientarsi e magari non ha giocato con regolarità finora togliendo dello spazio a Gabbia e Kalulu? Non sono di quell’idea. Non è stato possibile prendere un difensore di livello. Theo Hernandez? Siamo vicini al rinnovo”.