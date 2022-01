Il punto sul mercato della Juventus

Tra possibili entrate e sorprese in uscita, il mercato della Juventus ha sede a centrocampo. Arthur, Bentancur e Zakaria sono i nomi evidenziati anche da Tuttomercatoweb. Facciamo ordine: il centrocampista brasiliano non ha comunicato a Massimiliano Allegri la volontà di andarsene, anche se l’entourage del calciatore è stato avvistato a Londra. L’Arsenal è sempre in agguato nonostante il tecnico bianconero stia dando sempre più chance al centrocampista.

Sempre dall’Inghilterra sarebbe arrivata un’offerta per Bentancur. L’Aston Villa mette sul piatto 20 milioni e i bianconeri valutano attentamente il da farsi. L’alternativa all’uruguaiano si chiama Zakaria del Borussia Mönchengladbach. Perfetto per il 4-2-3-1 che ha in testa Allegri, darebbe tono e vivacità a una mediana composta anche da Manuel Locatelli. La Juventus è pronta a cambiare pelle.