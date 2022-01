Julian Alvarez verso il Manchester City, Tagliafico…

La corsa all’attaccante del River Plate Julian Alvarez si arricchisce di un’altra pretendente. L’argentino viene considerato da tutti molto promettente ma su di lui si sta scatenando una vera e propria asta. Il contratto di Julian ha una clausola rescissoria di 20 milioni quindi a fare la differenza sarà la volontà del giocatore.

Per farlo vacillare serve offrire tanto a lui e ad i suoi agenti, è quello che secondo il Corriere dello Sport avrebbe in mente di fare il Manchester City. Erano date su di lui in passato diverse big e non italiane: Fiorentina, Milan, Napoli ed inter, quest’ultima lo andò a visionare nel suo paese natale. Tra l’altro per il Napoli la strada si fa in salita anche per il terzino sinistro Tagliafico; la sua cessione potrebbe essere bloccata dall’Ajax che se lo tiene stretto.