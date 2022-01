La Juventus tenta il colpo Vlahovic a gennaio

Procede la ricerca di un attaccante da parte della Juventus dopo che Azmoun ha firmato per il Bayer Leverkusen e Dembelè e Martial sembrano ipotesi molto difficili. Secondo Tuttosport i bianconeri starebbero lavorando sotto traccia per Dusan Vlahovic della Fiorentina che oggi non ha giocato causa Covid. È arrivata a Torino infatti un’offerta dell’Aston Villa di 20 milioni per il centrocampista Bentancur.

La Juve potrebbe accettare questa proposta per girare parte del cash ai viola per l’attaccante serbo. Servirebbe mettersi d’accordo con una formula simile a quella che portò Federico Chiesa in bianconero, ovvero un prestito oneroso con obbligo di riscatto pagabile in più anni. Formula non molto vantaggiosa per i toscani che chiedono almeno 60 milioni a dir la verità ma Dusan Vlahovic ha già annunciato di non voler rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2023. Se continuassero a non arrivare offerte più vantaggiose per il 9 la Fiorentina potrebbe accettare per non rischiare di perderlo a zero euro in futuro.